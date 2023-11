Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vagoanelor care se indreapta spre porturile din regiunea ucraineana Odesa a continuat sa creasca, in ultima saptamana, datorita succesului coridorului alternativ de exporturi de la Marea Neagra, a declarat un inalt oficial al cailor ferate.

- Ucraina a suspendat folosirea noului sau coridor de export de cereale din Marea Neagra din cauza unei posibile amenințari din partea avioanelor de razboi rusești, au declarat joi compania de consultanța Barva Invest, cu sediul la Kiev, și o firma de securitate britanica. Ucraina a folosit coridorul…

- Ucrainenii susțin ca au doborat 14 drone și o racheta lansate de ruși in noaptea de duminica spre luni. Totuși, resturile de la o drona doborata au avariat un depozit din portul Odesa la Marea Neagra, au anunțat luni oficialii, potrivit Reuters. Apararea antiaeriana a doborat noua drone Shahed de fabricație…

- Un siloz de cereale a fost avariat și mai multe camioane au fost distruse in urma unui atac cu drone care a vizat portul ucrainean Orlovka. Acesta se afla pe malul Dunarii, la zeci metri de orașul Isaccea. Dronele rusești au atacat infrastructura portuara din regiunea ucraineana Odesa. Un siloz de cereale…

- Apararea antiaeriana ucraineana a distrus, miercuri seara, peste 30 de drone in timpul unui atac rusesc in regiunile Odesa și Mikolaiv, in sudul țarii Forțele rusești vizeaza in mod regulat regiunile Odessa și Mikolaiv de la Marea Neagra, unde se afla infrastructura portuara vitala pentru comerțul maritim.…

- Un atac aerian al rușilor, care a avut loc in noaptea de luni spre marți, a lovit mai multe elemente de infrastructura portuara pe malul ucrainean al Dunarii. Cel puțin doua persoane au fost ranite și zeci de mașini au fost avariate, au anunțat ucrainenii, potrivit Reuters. Cel puțin doua persoane au…

- In replica, Ucraina a anuntat "un coridor umanitarldquo; care inainteaza de a lungul liniei de coasta de langa Romania si Bulgaria.Ucraina ia in considerare folosirea noului sau coridor de export pe timp de razboi de la Marea Neagra pentru livrarile de cereale, dupa ce saptamana trecuta o nava de marfa…

- Ucraina ia in considerare folosirea noului sau coridor de export de cereale de la Marea Neagra, pe langa Romania și Bulgaria, a anuntat luni Denis Marciuk, adjunctul sefului Consiliului Agrar. Saptamana trecuta, o nava de marfa sub pavilionul Hong Kong-ului a reusit sa plece din portul ucrainean Odesa.