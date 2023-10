Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de acțiune Ucrainei a fost o greșeala grava care va avea consecințe serioase, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, potrivit agenției Reuters.

- SUA vor trimite un "numar mic" de sisteme de rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS in Ucraina, potrivit unor declarații sub anonimat ale unor oficiali americani, in contextul in care Casa Alba vrea sa se asigure ca nu furnizeaza arme care ar putea fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei, de teama…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters. Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri patrați de teren…

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia il ocupase initial in timpul invaziei sale, insa Kievul va trebui sa duca o "lupta foarte grea" pentru a elibera si mai mult teritoriu, informeaza duminica Reuters, potrivit agerpres.ro.„A…