Armata Israel-ului a gasit cadavre ale unor ostatici israelieni, in Gaza

Armata israeliana a anuntat sambata ca a gasit in Fasia Gaza cadavre ale unor ostatici israelieni rapiti de comandourile Hamas in cursul atacului lor din 7 octombrie in Israel, noteaza AFP, citat de Agrepres.Am efectuat cateva raiduri in Fasia Gaza pentru… [citeste mai departe]