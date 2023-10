Stiri pe aceeasi tema

- Luptele de-a lungul portiunii de nord a frontului din estul Ucrainei s-au „inrautatit semnificativ” in ultimele zile, a transmis sambata comandantul fortelor terestre ucrainene, Oleksandr Sirski, potrivit Reuters.

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 16 din cele aproximativ 30 de drone pe care Rusia le-a lansat pe teritoriul ucrainean in cursul nopții, transmite Reuters. Forțele Aeriene ucrainene au precizat pe Telegram ca dronele au fost lansate din direcțiile sud, sud-est și nord. Autoritațile…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters. Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri patrați de teren…

- Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters. Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca forțele sale au arborat steagul național in…

- Rusia se regrupeaza in partea de est a Ucrainei, pe care o controleaza, pentru a relua ofensiva, a declarat vineri general-colonelul Oleksandr Sirski, comandant al fortele terestre ale armatei ucrainene, informeaza Reuters, citat de Agerpres.ro. „Dupa o luna de lupte aprige si pierderi semnificative…

- Un atac aerian de amploare a vizat nordul și vestul Ucrainei. Pagubele sunt importante și exista persoane ranite, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Rușii au lansat un atac aerian asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei și a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe cladiri,…

- Un oficial ucrainean de rang inalt a raportat duminica lupte grele in nord-estul tarii, fortele Kievului mentinandu-si liniile si obtinand castiguri in unele zone. De asemenea, un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina,…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a laudat vineri progresele "uimitoare" ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, scrie agentia Reuters.Lupta impotriva coruptiei este o cerinta…