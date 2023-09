Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut unui fost locotenent al lui Evgheni Prigojin - liderul gruparii paramilitare Wagner, cazut in dizgratia liderului de la Kremlin si mort intr-un accident de avion luna trecuta - sa instruiasca voluntari pentru a lupta in Ucraina, relateaza vineri AFP si Reuters,…

- Peședintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus vineri, in timpul unei conferințe la Kiev, ca liderul rus Vladimir Putin se afla in spatele mortii sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit intr-un accident aviatic impreuna cu principalii sai colaboratori, informeaza News.ro, care preia…

- Vineri, Rusia l-a criticat pe presedintele american Joe Biden dupa ce acesta a declarat ca nu este surprins ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin a fost ucis in prabusirea unui avion , avertizand de asemenea ca nu este potrivit pentru Washington sa faca astfel de remarci. Miercuri, 23 august,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exprimat joi condoleante familiei lui Evgheni Prigojin, la o zi dupa ce avionul in care s-ar fi aflat seful grupului de mercenari Wagner s-a prabusit, fara a exista supravietuitori, la doua luni dupa revolta esuata a lui Prigojin impotriva conducerii armatei ruse, informeaza…