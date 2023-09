Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei, Polonia, a anunțat ca nu va mai furniza arme acestei țari, in contextul in care disputa diplomatica privind cerealele se intensifica, noteaza BBC

- Dupa ce OPPO a avut probleme in tari ca Germania sau Franta, avand telefoanele interzise la vanzare, iata ca si Xiaomi se loveste de o piedica neasteptata. Se intampla in Finlanda si motivul e complet diferit. Daca OPPO are probleme din cauza brevetelor, ei bine Xiaomi are probleme in Finlanda din motive…

- Noua persoane au fost ucise marți in atacuri rusești pe teritoriul Ucrainei, inclusiv un atac cu drona care a incendiat depozite industriale și a distrus ajutoare umanitare in orașul Lviv din vestul țarii, au declarat oficiali ucraineni citați de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 538. Rusia a lansat marti, 15 august, un atac aerian pe scara larga asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei si a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe cladiri, ranind oameni si fortand evacuari, au declarat oficiali ucraineni, citati de Reuters . Presa ucraineana a…

- Polonia cheltuiește pentru inarmare, de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, fara rețineri. O face pentru intarirea armatei, dar și pentru a inlocui tot ce a trimis in Ucraina. Pentru aceasta, Varșovia iși multiplica acordurile vizand obținerea de material militar ultimul strigat. Ea a achiziționat,…

- Cu doar cateva ore inaintea inceperii summitului NATO, din Lituania, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara sa va face parte din Alianța. Nu acum, pentru ca e razboi, a precizat Zelenski.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a comparat Rusia cu o „fiara salbatica” ce trebuie oprita cat mai repede și a avertizat ca Moscova ar putea ataca, in viitor, țarile vecine daca va reuși sa cucereasca Ucraina, relateaza Ukraiinska Pravda . „Rusiei nu i se poate permite sa caștige, pentru ca va continua…