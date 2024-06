Primești SMS dacă îți expiră cartea de identitate, pașaportul sau permisul auto Un proiect de lege adoptat de Senat prevede ca cetațenilor care urmeaza sa le expire actele de identitate sau permisul auto, sa fie anunțați prin SMS, e-mail sau poșta cu 90 de zile sau 180 de zile inainte de termenul de expirare. Proiectul de lege a fost inițiat de USR și dupa adoptarea din Senat, […] The post Primești SMS daca iți expira cartea de identitate, pașaportul sau permisul auto appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

