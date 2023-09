Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si alte tari din UE ar putea fi inundate de cereri ucrainene de extradare a barbatilor cu varsta de incorporare in armata care au fugit de razboi si au parasit tara dand mita. Unii ucraineni sunt deja predati de Polonia serviciilor ucrainene, scrie cotidianul polonez „Rzeczpospolita”.Kievul…

- O racheta lansata de ruși a lovit o intreprindere privata din centrul Ucrainei. Autoritațile ucrainene spun ca exista victime și ca pagubele sunt foarte mari.Atacul a avut loc pe parcursul nopții de joi spre vineri. Rușii au utilizat doua rachete cu raza lunga de acțiune, iar atacul a vizat regiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 552. Comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, Oleksandr Sirskii, a cerut intarirea apararii orașului Kupiansk, dar conducerea armatei SUA nu este de acord.

- Razboi in Ucraina, ziua 537. ​​​​​​​Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu, dupa ce șapte persoane, inclusiv un bebeluș, au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția…

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…