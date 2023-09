Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, duminica seara, ca a decis sa il inlocuiasca pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, si ca va cere parlamentului in aceasta saptamana sa il numeasca pe Rustem Umerov, seful principalului fond de privatizare din Ucraina.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Ministrul apararii german Boris Pistorius a declarat ca intelege frustrarea presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, fata de procesul lent de aderare la NATO, dar a insistat ca trebuie indeplinite anumite cerinte inainte ca o tara sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit DPA, scrie Agerpres."Ii…

- Luptele s-au intensificat in Ucraina, in ultimele ore, in special pe frontul de est. Ministrul adjunct al Apararii a dat detalii despre ceea ce se intampla acolo. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski, cel care a fost duminica in vizita la Odessa, a spus ca 'țarmurile ucrainene nu vor tolera niciodata…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sambata ca trupele sale au trecut in ofensiva și este optimist in ceea ce privește rezultatele. Incepand de vineri, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, a susținut sambata ministerul britanic…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a facut mai multe anunțuri radicale vizavi de poziția Ucrainei in razboi, dupa ce, in ultimele luni, Volodimir Zelenski și-a anunțat contraofensiva asupra armatei ruse, dand garanții ca va invinge. Astfel, marți, Serghei Șoigu a oferit o veste mai puțin buna…