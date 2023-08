Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 547. Șeful serviciului de informații al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat ca recentele atacuri asupra aerodromurilor rusești au distrus doua bombardiere TU-22 și au avariat alte doua.

- Richard Moore, șeful Serviciului secret britanic Mi6, a declarat ca Vladimir Putin ar fi ajuns la o ințelegere cu Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner. Asta pentru a pune capat revoltei de la finele lunii trecute. „Daca ne uitam la comportamentul lui Putin in acea zi, Prigojin era tradator…

- Bilanț in creștere la Kramatorsk, dupa ce rachetele rușilor au lovit un restaurant plin de civili. Printre victime se numara copii, dar și scriitori, politicieni și jurnaliști straini. Atacuri cu victime printre civili au avut loc și in Harkov. In oglinda, și asupra regiunii ruse Belgorod au loc atacuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Razboi in Ucraina. Seful gruparii paramilitare ruse “Wagner” il acuza pe Serghei Șoigu de faptul ca a ucis “un numar foarte mare” de membri Wagner dupa ce armata rusa a bombardat tabere militare din spatele frontului. Evgheni Prigojin promite ca va raspunde atacului. Armata rusa a negat informațiile…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca mercenarii din gruparea pe care o conduce sunt dispuși sa lupte in continuare in Ucraina, insa cu o condiție. El a cerut ca aceștia sa primeasca o secțiune separata a frontului, in care nu vor trebui sa depinda de ”clovnii” care conduc forțele armate ale…