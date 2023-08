Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 547. Șeful serviciului de informații al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat ca recentele atacuri asupra aerodromurilor rusești au distrus doua bombardiere TU-22 și au avariat alte doua.

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) au anuntat joi ca a efectuat cu succes in timpul noptii o "operatiune speciala" de debarcare in peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat ilegal de Rusia in 2014, de neatins pana anul trecut de atacuri provenite din Ucraina, noteaza EFE, conform…

- Rusia anunța ca a interceptat și doborat 13 drone, majoritatea in apropiere de Crimeea și doua care se indreptau spre Moscova. Ca urmare, doua aeroporturi sudice ale capitalei au fost temporar inchise. In replica, ucraineni denunța un atac cu drone al rușilor care a cauzat distrugeri intr-un depozit…

- Generalul-maior Kyrylo Budanov, șef al Direcției Principale de Informații Militare (GUR) ucrainene, a declarat intr-un interviu publicat pe 5 august ca forțele ucrainene avanseaza mai repede in jurul Bakhmut decat in sudul Ucrainei.

- Ucrainenii continua sa atace pozițiile militare ale rușilor, revendicand o noua lovitura in Crimeea. Ținta a fost un depozit de muniții, izbucnind un incendiu de proporții cu care autoritațile de ocupație estimeaza ca se vor lupta 2 zile.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Șeful serviciilor de informații militare Kyrylo Budanov a spus ca explozia unui depozit de muniții din Crimeea ocupata din 19 iulie a fost o operațiune speciala ucraineana."Am desfașurat cu succes o operațiune in Crimeea ocupata. Inamicul ascunde amploarea pagubelor și numarul victimelor", a scris…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.