- Cel putin un bombardier rusesc a fost distrus sambata, in urma unui atac ucrainean cu drone, informeaza Rador.Au aparut noi detalii despre un atac ucrainean cu drone, care a avut loc sambata, si a vizat un aerodrom rusesc situat la cateva sute de kilometri nord de Moscova. Mai multe imagini…

- Ucrainenii au reușit sa distruga primul bombardier nuclear strategic al Rusiei, intr-un atac cu drone asupra bazei aeriene Solți, din regiunea Novgorod. Imagini cu avionul incendiat pe pista au fost recent publicate de mass-media ruse și preluate apoi pe rețelele sociale. Este vorba despre un bombardier…

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- In plin razboi cu Rusia, ucrainenii fug de armata! Un responsabil al forțelor armate, care ii ajuta, a fost arestatAutoritatile anticoruptie ucrainene au anuntat joi arestarea la Kiev a unui responsabil al fortelor armate acuzat ca, in schimbul unor sume de circa 10.000 de dolari de persoana, a ajutat…

- Ucrainenii continua sa atace pozițiile militare ale rușilor, revendicand o noua lovitura in Crimeea. Ținta a fost un depozit de muniții, izbucnind un incendiu de proporții cu care autoritațile de ocupație estimeaza ca se vor lupta 2 zile.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Scaderea nivelului apei in rezervorul Barajului Kahovka din sudul Ucrainei pune in pericol racirea reactoarelor centralei nucleare Zaporojie, informeaza operatorul barajului. Nivelul apei a coborat sub limita critica de 12,7 metri și nu mai este suficient pentru a alimenta bazinele centralei nucleare…