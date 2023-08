Razboi in Ucraina – Ziua 527 – Costurile conflictului ajung la 50 de milioane de dolari pe an

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 7:00 – Forțele ruse au bombardat regiunea Sumi de 165 de ori. In cursul nopții, forțele ruse au lansat 165 de bombardamente asupra a noua localitați din regiunea Sumi. UPDATE ORA 6:00 – Un alt atac asupra Hersonului a vizat un centru medical. Dupa o dimineața de bombardamente intense, Hersonul…

- Rusia a lansat, pentru a treia noapte consecutiv, lovituri aeriene asupra regiunii Odesa riverane Marii Negre, transmite joi DPA. In cursul noptii de miercuri spre joi au fost auzite explozii in apropierea portului Odesa, potrivit media locale. Apararea antiaeriana ucraineana a fost activa in zona.…

- Forțele ucrainene inainteaza decisiv pe flancul sudic al orașului Bahmut, confirma ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. Situația pe flancul nordic ramane neschimbata, conform declarației sale pe Telegram. Atenția recenta se concentreaza asupra satului Klisciivka, situat in sudul Bahmutului.STIRIPESURSE.RO…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN, informeaza News.ro.Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat joi (8 iunie) zona inundata de sud a Hersonului pentru a discuta despre operațiunile de urgența, dupa inundațiile cauzate de distrugerea barajului imens de la Kakhovka. Moscova, care a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei in februarie 2022, și…

- Seful armatei private Wagner din Rusia a declarat joi ca unitatile ucrainene au inceput deja contraatacul si se apropie de Bahmut de pe flancuri, in timp ce Ministerul rus al Apararii sustine ca parasutistii sai sprijina un avans in vestul orasului, relateaza Reuters. Reuters precizeaza ca nu a putut…

- Saptamana trecuta, seful organismului ONU de supraveghere a energiei nucleare, Rafael Grossi, a declarat ca situatia din jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa, situata in sudul Ucrainei si ocupata de fortele ruse inca din primele zile ale razboiului, a devenit “potential periculoasa” dupa…