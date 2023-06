Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a primit marti o mustrare din partea guvernul ucrainean pentru starea adaposturilor subterane, dupa decesul a trei persoane ramase blocate pe strada in timpului unui atac aerian rusesc, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul a anuntat de asemenea ca a demis…

- Exista tot mai multe confirmari cum ca fortele ucrainene au eliberat satul Piatihatki din regiunea Zaporojie. Este primul teritoriu recucerit de Ucraina pe frontul din sud, de la inceputul contraofensivei de luna aceasta. Forțele ruse au reușit cateva operațiuni defensive in sudul Ucrainei, dar ambele…

- Razboi in Ucraina: `Strategia Kremlinului e de a caștiga timp și spera la realegerea lui Donald Trump in 2024`Caștiguri simbolice, numeroase obiective potențiale care bruiaza pistele: contraofensiva de la Kiev și-a dezvaluit cu atat mai puține secrete cu cat brigazile ucrainene raman la panda in…

- Volodimir Zelenski si-a anuntat compatriotii, in discursul sau de vineri seara, ca a ordonat o verificare a tuturor adaposturilor antiaeriene din Ucraina, dupa moartea a trei persoane la Kiev care nu au gasit deschis un astfel de adapost in timpul unui atac rusesc care a avut loc joi, anunța news.ro.„Am…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko a anuntat explozii in capitala ucraineana, iar alerte de raid aerian au fost emise in toata Ucraina vineri dimineata, 2 iunie, conform News.ro. ”Au fost explozii in oras. Apararea antiaeriana functioneaza. Un alt val de drone se indreapta spre Kiev”, a scris primarul…

- UPDATE Rusia a lansat in cursul noptii de luni spre marti un atac aerian de o intensitate „exceptionala” asupra Kievului si altor regiuni ale Ucrainei, dar armata ucraineana declara ca a doborat toate cele 18 rachete lansate de inamic, intre care sase rachete hipersonice, relateaza Reuters si EFE. Apararea…

- Șase copii au fost raniți in urma unor atacuri cu rachete in orașul Lugansk, ocupat de Rusia, au anunțat vineri autoritațile autoproclamatei Republici Populare Lugansk, informeaza Rador."Patru au primit asistența completa, iar doi adolescenți cu rani de gravitate moderata au fost spitalizați la Spitalul…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina a fost afectata de o explozie in apropierea salii motoarelor, cauzata de minarea perimetrului din jurul centralei. Aceste acțiuni sunt un real pericol și pot avea consecințe grave. Frontul este in continuare sub atac, dar informațiile sunt limitate inaintea unei…