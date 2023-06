UPDATE 4 Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Intoarcem coloanele si mergem in sens opus, spre unitatile noastre de pe campul de lupta (din Ucraina – n.r.), in conformitate cu planul”, a declarat Evgheni Prigojin […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 486. Conflict deschis intre mercenarii Wagner și armata rusa UPDATE 4 Evgheni Prigojin confirma acordul de retragere a combatantilor Wagner din Rusia a aparut prima…