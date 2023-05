Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Ucraina se bucura de mai multe caștiguri pe front, iar Zelenski aduce noi arme din Europa, dupa vizitele intreprinse aici, in ultimele zile. Ucraina a salutat luni (15 mai) primele progrese substanțiale pe campul de lupta, in ultimele șase luni, in vreme ce președintele Volodimir Zelenski a obținut…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- Ministrul rus al energiei, Nikolai Șulghinov, a afirmat ca posibilele atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice a țarii sale sunt o amenințare serioasa pentru Rusia, relateaza Reuters . „Principala amenințare acum este reprezentata de actele de interferența ilegala prin utilizarea de vehicule…