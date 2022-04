Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Comandantii militari ai NATO elaboreaza planuri de desfasurare a unei forte militare permanente de amploare pe flancul estic al aliantei, care ar fi capabila sa infrunte o armata invadatoare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru Sunday Telegraph – transmit DPA si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit un nou general pentru a conduce razboiul din Ucraina, in timp ce armata sa isi schimba planurile dupa esecul de a cuceri Kievul, potrivit CNN care citeaza un oficial american si un oficial european.

- Vladimir Putin l-a numit pe Aleksandr Dvornikov - un general cu experiența de teren capatata in Siria - pentru a conduce razboiul din Ucraina, in condițiile in care armata rusa iși schimba acum planurile, dupa eșecul de a cuceri Kievul.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului…

Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

Comisia Europeana a anuntat, sambata seara, ca,…