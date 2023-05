Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Simionca (PMP) face schema Guvernului: Cate un secretar de stat per minister si maximum 15 ministereGuvernul ar trebui sa aiba 15 portofolii, cu un singur vicepremier care sa fie și ministru si cu cate un singur secretar de stat pentru fiecare minister in parte, afirma secretarul general al…

- Ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar a declarat pe 26 aprilie ca Rusia incearca sa schimbe componența etnica a Ucrainei prin desfașurarea activa a unei reinstalari pe scara larga a oamenilor, in principal din regiunile mai sarace și indepartate ale Rusiei, in Ucraina.

- O eventuala arestare a presedintelui Federatiei Ruse in strainatate in baza mandatului emis de Curtea Penala Internationala (CPI) ar echivala cu o declaratie de razboi impotriva Rusiei, un casus belli, a avertizat joi, 23 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte rus, informeaza EFE si TASS. ”Este o…

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Un numar de 30 de tari s-au alaturat deja coalitiei care sustine crearea unui tribunal special pentru a judeca presupusele crime de razboi comise de Rusia in timpul invaziei sale in Ucraina, a declarat marti ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, citat de EFE și preluat de

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut luni o ancheta a Curtii Penale Internationale (CPI), dupa difuzarea unor imagini care arata, potrivit acestuia, un prizonier de razboi ucrainean executat de soldati rusi, relateaza AFP. „O inregistrare ingrozitoare cu un prizonier de razboi ucrainean…

- Numerosi etnici maghiari din Ucraina care au fost inrolati in armata ucraineana au murit pe front, a afirmat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat sambata postului american CNN, preluat de MTI, motiv pentru care el a insistat din nou ca Ungaria pledeaza pentru negocieri…