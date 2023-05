Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Rusia a inceput sa foloseasca noile tancuri T-14 Armata impotriva pozitiilor fortelor ucrainene, ''dar aceste tancuri inca nu au participat la operatiuni de asalt directe'', a anuntat marti agentia de presa rusa RIA, care citeaza o sursa apropiata acestui dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit șefului spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, Rusia s-a retras la poziții defensive in toate zonele de lupta, cu excepția orașului Bahmut. El a menționat ca rușii fac incercari de a acoperi orașul Avdiivka din nord și se poarta lupte localizate in orașul Marinka. STIRIPESURSE.RO va…

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Armata germana a inceput sa-i instruiasca pe soldatii ucraineni sa manevreze tancurile de lupta Leopard 2, pe care Kievul le considera critice pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Rusia. Ucraina a primit promisiuni din partea mai multor țari ca vor trimite Leopard 2 pentru contraofensiva impotriva…