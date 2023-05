Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 434 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia a lansat o a treia runda de atacuri pe timpul nopții asupra Kievului in șase zile, au declarat autoritațile orașului miercuri dimineața, dar sistemele de aparare aeriana au distrus toate dronele, fara a se raporta…

- "Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (...) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei", a afirmat Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.Liderul de la Kiev a abordat acest subiect si intr-o conversatie telefonica cu presedintele francez Emmanuel Macron.Volodimir…

- Serhi Nikiforov, purtatorul de cuvant al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in ceea ce priveste posibilele negocieri cu Rusia, trebuie sa se tina cont in primul rand de ceea ce afirma liderul de la Kiev.Nikiforov a comentat, astfel, o afirmatie a șefului adjunct al Biroului…

- Vladimir Putin și-a demonstrat „irelevanța și confuzia” in discursul de marți , 21 februarie, adresat Adunarii Federale Ruse, declara Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. Peste tot…