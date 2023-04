Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii cere Spaniei suplimentarea sistemelor antiaeriene și de artilerie. Aflat in vizita oficiala la Madrid, Reznikov i-a decorat pe militarii ucraineni raniți in razboi, care sunt tratați in spitalele din Spania.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in vizita la Madrid, a cerut miercuri, 12 aprilie, Spaniei ajutor naval, in special impotriva minelor, si mai multa munitie de artilerie, mai exact de calibrele 155 si 105, transmite EFE și Agerpres. Reznikov a exprimat aceste solicitari intr-o…

- Spania va livra dupa Paste cele 6 tancuri Leopard 2A4 pe care le-a promis Ucrainei, a anuntat miercuri ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, potrivit AFP. ”Cele sase tancuri de lupta (…) vor fi trimise Ucrainei dupa saptamana Pastelui” catolic, adica incepand cu 10 aprilie, a declarat ea…

- Spania are in vedere sa ofere Ucrainei sase tancuri germane Leopard 2A4, dupa ce acestea vor fi reparate, a anuntat miercuri, 22 februarie, titulara Ministerului spaniol al Apararii, Margarita Robles, informeaza Reuters. ”Reparam chiar acum sase vehicule Leopard 2A4 (…), cu posibilitatea, daca va fi…

- Trupele ucrainene vor incepe antrenamentele pe tancurile Leopard de luni, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, relateaza CNN. Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germana, care era incarcat intr-un avion…

- Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei tancuri germane Leopard, dar acestea necesita reparatii, a declarat joi titulara Ministerului spaniol al Apararii, Margarita Robles, transmite agentia DPA, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei tancuri germane Leopard, dar acestea necesita reparatii, pentru ca multe dintre ele nu au mai fost folosite de foarte multa vreme, a declarat ministrul Apararii din Spania, Margarita Robles.

- Poliția spaniola a arestat miercuri, 25 ianuarie, un suspect in cazul campaniei de scrisori cu bomba care a vizat biroul premierului Pedro Sanchez și ambasada Ucrainei de la Madrid, au anunțat autoritațile, potrivit agenției franceze de știri AFP, citata de The Moscow Times . Cetațeanul spaniol a fost…