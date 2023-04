Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la „Dialogul Raisina”, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata DPA, conform Agerpres.…

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a venit joi la Kiev, unde s-a intalnit cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, iar apoi a fost primit de presedintele Volodimir Zelenski.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in ”urmatoarea Ucraina”, transmite EFE. ”Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Occidentul ca incearca „sa distruga tot ce este rusesc, de la limba la cultura, care exista in Ucraina de secole”, relateaza The Telegraph și TASS.

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a afirmat ca Marea Britanie intentioneaza sa ofere sprijin militar Ucrainei cat va fi necesar, pentru respingerea invaziei militare ruse.