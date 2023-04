Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a exprimat speranta ca reprezentantii statelor membre vor agrea planul achizitiilor comune de armament pentru

- Razboi in Ucraina, ziua 374. Presedintele SUA si cancelarul Germaniei au semnalat vineri, cu ocazia intalnirii de la Casa Alba, mentinerea unitatii pozitiilor privind asistenta oferita Ucrainei.

- Administrația lui Joe Biden se teme ca aliații occidentali nu vor putea menține pentru multa vreme același nivel al ajutorului militar catre Kiev și crede ca forțele ucrainene trebuie sa recupereze cat mai mult teritoriu posibil in urmatoarele luni, inainte de a se așeza la masa negocierilor cu Putin,…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, iar alte 8 au fost ranite, dupa ce o racheta ruseasca a lovit miercuri noapteaun bloc de apartamente la Kramatorsk, in estul Ucrainei, anunța autoritațile locale. „Acum doua ore, ocupantul rus a tras o racheta asupra unei cladiri rezidentiale din centrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 334. Specialistii au anuntat un nou scenariu care dezvaluie planul secret al lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina. In acest scenariu, fortele armate ruse vor ataca pe trei fronturi pentru a inconjura armata ucraineana.

- Washingtonul nu crede ca Ucraina ar putea cuceri militar Crimeea. Administrația lui Joe Biden considera insa ca, prin atacurile sale, Kievul ar putea contesta controlul Rusiei asupra peninsulei ocupate, consolidandu-și astfel poziția in viitoarele negocieri, scrie New York Times . Moscova susține ca…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…