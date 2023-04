Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a murit o zi in urma intr-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, relateaza EFE, potrivit Agerpres. In același timp, autoritațile ruse acuza ca atacul e legat de serviciile speciale ucrainene…

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si de persoane ruse in…

- Forțele ruse au lansat, miercuri, atacuri cu drone iraniene și rachete in regiunile Kiev, Jitomir, Hmelnițki și Zaporojie. In regiunea Kiev, dronele au lovit un bloc de locuințe. Sapte persoane au murit și alte șapte au fost ranite. Și in regiunea Zaporojie, rachetele rusești au lovit doua cladiri rezidențiale,…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Razboi in Ucraina, ziua 319. In ciuda faptului ca Vladimir Putin a declarat o "incetare a focului" de-a lungul liniei de front, trupele rusești au continuat sa efectueze lovituri, susține Ucraina.

- ISW a raportat anterior cazuri in care oficialii ruși au folosit masca „sarbatorilor” și scheme de vacanța pentru a justifica transferul copiilor ucraineni in Rusia și Crimeea ocupata de ruși.