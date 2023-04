Stiri pe aceeasi tema

- Luptele din jurul orașului Bahmut, din estul Ucrainei, au ramas „deosebit de fierbinți”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, fara a da indicii ca orașul a cazut in cele din urma in mainile Rusiei, așa cum susține fondatorul forței de mercenari Wagner. Evgheni Prigojin a declarat ca trupele sale,…

- Pe front, alertele au sunat din nou in toata Ucraina, de teama unui nou atac cu rachete hipersonice. Acesta nu a avut loc, dar rușii au continuat sa bombardeze ținte civile. Luptele grele continua in Bahmut, Volodimir Zelenski anunțand ca nu va ceda orașul. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. ”In 42 de orase din Rusia au fost deschise centre pentru recrutare…

- Gruparea de mercenari Wagner a deschis 58 de centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, potrivit unui anunț facut vineri, 10 martie, de liderul și fondatorul acestei organizații paramilitare, Evgheni Prigojin, informeaza agențiile…

- O drona ucraineana a surprins incidentul in apropierea orașului Bahmut din estul Ucrainei, unde se dau lupte intense de mai multe luni. Patru luptatori din gruparea de mercenari rusa Wagner iși cara un comandat printre case ruinate, ținandu-l de brațe și picioare. Apoi, il lovesc cu ceea ce par a fi…

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video transmis luni seara, potrivit DPA. El a precizat ca, in cursul zilei de luni, inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o…

- Seful companiei militare Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat miercuri ca fortele sale au „eliberat" complet orasul minier Soledar din estul Ucrainei, ucigand aproximativ 500 de soldati pro-ucraineni, relateaza Reuters. Cu cateva minute inainte, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a batjocorit…