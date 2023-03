Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Este cea mai prietenoasa declarație a Chinei de la inceputul razboiului și cea mai apropiata poziție de Rusia, mai ales dupa ce Putin s-a ales cu mandat internațional de arestare."In ultimii ani, China a facut un salt extraordinar in dezvoltarea sa. In toata lumea chiar și asta este un interes real…

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un atac dur impotriva Curții Penale Internaționale, dupa ce pe numele lui Vladimir Putin a fost lansat un mandat de arestare. Rusia nu recunoaște jurisdcția CPI și se alatura…

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul, deci este complice la „atacul” comis joi, 2 martie, de grupul de „sabotori ucraineni” in regiunea rusa Briansk, a denuntat vineri, 3 martie, Ministerul rus de Externe intr-un comunicat citat de EFE, transmite Agerpres. „Crimele din regiunea Briansk au fost comise…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Rusia nu este in razboi cu Ucraina; conflictul este o incercare a Occidentului de a se impotrivi Rusiei folosindu-se de ucraineni, a declarat secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, Nicolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a transmis joi Statelor Unite ca rachetele hipersonice rusesti vor fi in curand aproape de tarmurile NATO, dupa ce ambasada SUA la Moscova a difuzat un mesaj video in care-si afirma solidaritatea fata de rusii ce se opun razboiului declansat de tara lor impotriva…