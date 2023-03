Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP.

- Curtea Penala Internaționala anunța ca a emis mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin „in contextul situației din Ucraina”. „Astazi, 17 martie 2023, Camera a II-a preliminara a Curții Penale Internaționale (CPI) a emis mandate de arestare pe numele a doua persoane in contextul…

