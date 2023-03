Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Conflictul din Ucraina se va incheia cel mai probabil cu discuții de pace. Acest lucru a fost declarat de secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, intr-un interviu pentru CNN, difuzat vineri. "Cel mai probabil, acest lucru se va incheia cu un fel de negocieri. Ucrainenii sint interesați de returnarea…

- Un avion militar rus s-a prabușit in regiunea rusa Belgorod, a anunțat joi guvernatorul local intr-o declarație pe Telegram. Viaceslav Gladkov a declarat ca un avion aparținand Ministerului rus al Apararii s-a prabușit in municipalitatea Valuysky, nu departe de granița țarii cu Ucraina. „O echipa de…

- Ministrii apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice se reunesc, astazi si maine, la Bruxelles. Printre subiectele fierbinti pe agenda se afla capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii Aliantei si sprijinirea Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.

- Odata cu trimiterea tancurilor Challenger 2, Marea Britanie devine prima țara occidentala care ofera astfel de tancuri grele pentru a ajuta Ucraina impotriva invaziei rusești. Polonia, Franța și SUA au promis deja blindate ușoare pentru Kiev. In timpul unei discuții cu președintele ucrainean Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Mai mulți inalți oficiali ruși au fost raniți in orașul Donețk, in urma unor bombardamente ale forțelor ucrainene. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, s-a deplasat pe linia frontului.