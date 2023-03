Stiri pe aceeasi tema

- Kiev, pagube de peste 50 de miliarde de euro cauzate de razboi asupra mediului inconjurator: poluarea solului și a aerului, cladiri și paduri distruse. Ca urmare a invaziei rusești in Ucraina, au fost provocate pagube de mediu in valoare de aproximativ 50 de miliarde de euro. Este concluzia reuniunii…

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Marea Britanie ar putea trimite avioane de vanatoare Ucrainei, insa ministrul Apararii, Ben Wallace avertizeaza totodata ca nu este vorba de o „bagheta magica”, avand in vedere timpul necesar pentru pregatirea pilotilor.

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, joi, natiunile occidentale de implicare directa in razboiul din Ucraina, in contextul deciziei privind transferul de tancuri avansate, si a semnalat ca exclude orice posibilitate de negocieri cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Exista constant declaratii…

- Statele Unite sunt pe cale sa finalizeze un pachet uriaș de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare totala de aproximativ 2,5 miliarde de dolari in armament, incluzand, pentru prima data, vehicule de lupta Stryker, au declarat pentru CNN doua surse. Pachetul nu este inca finalizat, a spus una dintre…

- „Sprijinul neclintit pe care noi il aducem Ucrainei nu va cunoaste nicio relaxare. Indiferent ca este vorba despre a ajuta la restabilirea alimentarii cu electricitate, cu caldura sau cu apa ori pentru a pregati eforturile de reconstructie pe termen lung”, a accentuat sefa executivului UE, potrivit…

- Cu 45 de miliarde de dolari s-a ales Ucraina in urma vizitei presedintelui Volodomir Zelenski la Casa Alba. Nu stim daca rachetele Patriot pe care le trimite SUA in Ucraina intra in aceasta suma colosala. Spre comparatie, Romania se lauda ba cu 6,5 miliarde de euro, ba cu 3 miliarde primite de la UE…

- Guvernul polonez nu vede nicio justificare pentru legarea adoptarii formale a ajutorului financiar european de 18 de miliarde de euro pentru Ucraina de aprobarea unui impozit minim de 15% pentru companiile multinationale, o pozitie care in practica amana aprobarea ajutorului financiar al UE pentru Ucraina,…