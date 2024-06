Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a cauzat in mod direct sau a deschis calea pentru emiterea a 175 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, se arata intr-un raport elaborat de Ministerul ucrainean al Mediului și cercetatori in domeniul climei

- Rusia a avertizat luni Marea Britanie ca, daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a lovi teritoriul rus, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate atat in Ucraina cat si in alte tari, relateaza Reuters.Ambasadorul britanic la Moscova,…

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters. Galușcenko a spus pe Telegram ca atacurile rusești au vizat regiunea Dnipropetrovsk din centrul…

- Atacuri ale dronelor rusești in sudul Ucrainei au provocat in cursul nopții de joi spre vineri un incendiu la o instalație energetica din Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura critica din Kherson, au declarat vineri autoritațile ucrainene, citate de Reuters. Forțele ucrainene au doborat 16 din…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, au declarat miercuri oficiali ai forțelor aeriene și administrative ucrainene, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete aeriene ghidate, scrie Reuters. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a…

- Ministerul de Externe din Tadjikistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, a respins sambata o declaratie facuta de un inalt oficial rus din domeniul securitatii potrivit careia ambasada Ucrainei de la Dusanbe, capitala tadjika, ar fi recrutat mercenari pentru a lupta impotriva Rusiei in Ucraina,…

- Ministerul rus de externe a cerut duminica seara Ucrainei sa il aresteze pe șeful serviciului de securitate de la Kiev și sa il extradeze la Moscova, relateaza Business Insider. Ministerul condus de Serghei Lavrov a remis un comunicat de presa in care il invinovațește pe Vasil Maliuk, directorul Serviciului…

- Forțele ucrainene au doborat 26 din cele 28 de drone de atac lansate in cursul nopții de miercuri spre joi de Rusia, a anunțat armata de la Kiev. Dronele de fabricație iraniana au fost distruse deasupra unor parți din estul, sudul și sud-estul Ucrainei, a adaugat forța aeriana, citata de Reuters. Guvernatorul…