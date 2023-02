Stiri pe aceeasi tema

Vladimir Putin va folosi un discurs pentru a marca joi sarbatoarea publica a Aparatorului Patriei pentru a amenința ca va consolida forțele nucleare ale țarii.

Trupele ruse care au reusit marti sa strapunga apararea ucraineana din apropierea orasului Kreminna au fost respinse si au pierdut o parte din echipamentul lor greu, conform unui anunt facut miercuri de un inalt oficial ucrainean, citat de Reuters.

- Afirmația Ministerului rus al Apararii potrivit careia trupele rusele ar fi spart linii defensive ucrainene in regiunea Lugansk „nu corespunde realitații”, a declarat guvernatorul Serghi Haidai.

- Un cunoscut parlamentar rus a declarat ca „ultra-patrioții” ar putea incerca sa-l rastoarne pe președintele Vladimir Putin din cauza frustrarii fața de performanțele armatei in Ucraina. Oleg Matveicev, deputat chiar in partidul lui Putin, Rusia Unita, a declarat intr-un interviu ca cea mai mare amenințare…

- „In acest an, nu numai ca ne-am mentinut apararea aeriana, dar am facut-o mai puternica ca niciodata. Dar in noul an, apararea aeriana ucraineana va deveni si mai puternica, si mai eficienta. Apararea aeriana ucraineana poate deveni cea mai puternica din Europa, iar acest lucru va fi o garantie a securitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut miercuri ca actualul conflict din Ucraina a fost „lung" si a minimizat riscul armelor nucleare, potrivit AFP, scrie news.ro.