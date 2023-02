Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a sosit la Kiev pe 23 februarie, in ajunul aniversarii unui an de la invazia pe scara larga a Rusiei.

- Razboi in Ucraina, ziua 352. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inceput, miercuri, un tur diplomatic. Vrea sa ii convinga pe liderii europeni sa acorde Ucrainei și mai mult sprijin militar.

- UPDATE Presedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat miercuri Legiunea de Onoare omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia la Paris, transmite Reuters. Aceasta este cea mai inalta distinctie pe care un presedinte francez o poate acorda unui omolog, a transmis Palatul…

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa.

Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Rusia a crescut numarul de trupe, arme și echipamente militare care sunt transferate pe linia frontului in Ucraina folosindu-se de linia ferata, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in actualizarea sa de seara, relateaza Ukrainska Pravda. Președintele Vladimir Putin le-a spus vineri…

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in februarie, a afirmat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea se situeaza intre 10.000 (…) si 13.000…