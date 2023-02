Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Sefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, sustine ca Rusia nu a abandonat tactica atacurilor masive impotriva teritoriului urainean. Avand in vedere intervalele de doua saptamani dintre atacuri, urmatorul poate avea loc la implinirea unui an de la declansarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei mentine 11 nave in Marea Neagra, inclusiv trei transportoare inarmate cu 20 de rachete de tip Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a susținut ca a capturat un sat din estul Ucrainei ca parte a forței sale de luni de zile catre orașul Bakhmut. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca Klișchiivka, la 9 km sud de Bakhmut, a fost „eliberat”.

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirma ca a identificat un comandant rus care le-a ordonat trupelor sa traga asupra civililor in primele zile ale invaziei, informeaza CNN . SBU – principala agenție de informații a Ucrainei – susține ca locotenent-colonelul Evgheni Zelenov, comandant adjunct…

- Unii rusi s-au alaturat armatei ucrainene pentru a lupta impotriva fortelor Moscovei, transmite CNN care prezinta cazul unuia dintre sutele, daca nu miile de soldati care lupta pentru a mentine orasul Bakhmut, actualul epicentru al razboiului, in mainile ucrainenilor. Un soldat in uniforma ucraineana…