Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat, vineri seara, Președinția de la Washington.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- UPDATE Avionul presedintelui ucrainean a aterizat in Marea Britanie Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an, a anuntat guvernul britanic, care s-a angajat sa formeze piloti…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a efectua o vizita in Europa, in februarie, cu ocazia implinirii a un an de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, afirma oficiali de rang inalt de la Washington citati de pos

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- O postare pe site-ul oficial al presedintelui ucrainean spune ca Zelensky si Fink ”au convenit sa se concentreze pe termen scurt pe coordonarea eforturilor tuturor potentialilor investitori si participanti la reconstructia tarii noastre, canalizand investitiile in sectoarele cele mai relevante si de…

- Zi importanta astazi pentru Ucraina și președintele țarii, Volodimir Zelenski, acesta fiind așteptat la Washington, acolo unde se va intalni cu omologul sau, Joe Biden. Liderul ucrainean urmeaza sa viziteze Capitoliul, fiind prima ieșire din țara, de la inceputul invaziei ruse. Care este scopul vizitei…