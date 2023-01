Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va continua sa sustina Ucraina prin cele mai bune mijloace pentru a respinge invazia militara rusa, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeana, Vsevolod Cecentov, sustine ca Ungaria nu va putea folosi in mod constant dreptul de veto in deciziile comune ale țarilor membre, in special in ceea ce privește Kievul. Potrivit diplomatului, pentru a putea folosi acest drept, Budapesta va avea nevoie de…

- UPDATE Ministrii de Externe din statele Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord de principiu privind asistenta militara suplimentara destinata Ucrainei, care, potrivit unor surse, ar putea fi de peste 500 de milioane de euro. „Cu ocazia reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe, ministrii de…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Președintele SUA Joe Biden a declarat faptul ca Acordul nuclear intre Iran și marile puteri nu mai poate fi reactivat. In același timp, Casa Alba a refuzat sa conteste validitatea afirmatiilor lui Biden. Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, considera ca Acordul nuclear dintre Iran si…

- Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran, potrivit unei surse diplomatice de la Natiunile Unite, transmite miercuri DPA, citata de Agerpres. „Stim ca Iranul intentioneaza sa-si sporeasca, in cantitati semnificative, livrarile de vehicule aeriene fara pilot si de rachete catre Rusia”,…

- Pe fundalul operațiunii speciale in Ucraina, guvernul german a cerut autoritaților sarbe sa aleaga intre cooperarea cu Rusia și o cale de aderare la Uniunea Europeana (UE), transmite Die Welt. Potrivit unui reprezentant al guvernului german, citat de ziar, nevoia de luare a deciziilor este agravata…