Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.