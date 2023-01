Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia cauta un armistițiu pentru a-l folosi ca acoperire pentru a opri inaintarile forțelor ucrainene din Donbas, precum și pentru a aduce mai multe echipamente. Anterior, Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru zilele 6 și 7 ianuarie,…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. "Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat, in contextul vizitei lui Volodimir Zelenski, ca Ucraina nu are șanse sa adere la NATO pentru ca acesta decizie ar fi perceputa de Rusia ca fiind „ceva conflictual”. „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti…

- Voluntarii au livrat luni (31 octombrie) pachete de ajutor locuitorilor unui oraș recent reluat de armata ucraineana din regiunea Donețk, din estul Ucrainei. Drobysheve a vazut lupte grele intre forțele ruse și ucrainene pana cand a fost reluata de ucraineni in urma cu aproximativ o luna. Rusia a folosit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni neutralitatea respectata de Israel de la invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a facut posibila, afirma el, o „alianta” intre Moscova si Teheran, cu inclusiv livrarea de drone iraniene pentru armata rusa.