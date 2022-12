Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul apropiat, relateaza The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 300. Antonio Guterres, secretarul general al ONU a declarat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și ca nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul imediat.

- Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina, care reprezinta „o incalcare flagranta a dreptului international si a Cartei ONU”, afirma ministrii de externe ai statelor membre NATO in declaratia comuna semnata la reuniunea de la Bucuresti, potrivit Agerpres. „Ne-am adunat aici, aproape…

- Razboiul din Ucraina se va termina la masa negocierilor probabil, insa rezultatul negocierilor depinde in totalitate de situatia de pe campul de lupta, a declarat luni, la Bucuresti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El spune ca o victorie a Rusiei ar reprezenta „o tragedie” pentru Ucraina,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 28 noiembrie 2022, o alocuțiune in cadrul Reuniunii Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting), organizate la Muzeul Național de Arta al Romaniei. Va prezentam in continuare alocuțiunea Președintelui Romaniei din cadrul evenimentului: Distinși…

- La inceputul lunii noiembrie, casele de sondare contractate de Kremlin au efectuat o serie de studii secrete de opinie publica in mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv in Orientul Indepartat și in Districtul Federal Central (care conține și Moscova).

- Oficialul spune ca atunci s-a hotarat ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare. "Cand NATO a decis la București ca Georgia și Ucraina vor deveni membre ale Alianței, am spus ca aceasta decizie a pus o bomba cu ceas la baza securitații europene și daca aceasta decizie nu va fi revizuita,…

Zelenski cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de rusi sa fuga de mobilizare, iar daca nu pot evita acest lucru sa "saboteze activitatile inamicului"