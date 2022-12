Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Kremlinul a transmis miercuri ca sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, transmite Reuters. Washingtonul finalizeaza planurile de a trimite sistemul de aparare…

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…

- Razboi in Ucraina, ziua 218. Administratia Vladimir Putin a semnalat, miercuri seara, ca va actiona rapid pentru indeplinirea "aspiratiilor" locuitorilor regiunilor din sud-estul Ucrainei care s-au pronuntat in favoarea unirii cu Rusia in referendumurile