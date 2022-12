Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a postat pe Telegram un mesaj in care transmite ca zece drone Shahed au fost doborate in regiunea Kiev in aceasta dimineața. Iranul a furnizat dronele Rusiei, care le-a folosit pentru a viza infrastructura și ținte civile din Ucraina, scrie digi24.ro

- Cerul de deasupra Kievului și a centrelor regionale din Ucraina a fost neobișnuit de liniștit in ultima saptamana. Nu au fost inregistrate atacuri importante ale rușilor cu rachete sau drone de efectute din 23 noiembrie incoace, cand aproape 70 de rachete de croaziera lansate din aer au fost trase asupra…

- UPDATE 08:08 - Primarul Kievului, fostul campion mondial la box Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile președintelui Ucrainei cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitori sa reziste la intreruperile de energie electrica, descriind disputele ca fiind „fara sens” in contextul…

- Primarul Kievului, fostul pugilist profesionist Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile aduse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa reziste in fața intreruperilor de energie electrica, descriind disputa ca fiind…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat miercuri (23 noiembrie) ca inginerii și serviciile de urgența vor lucra non-stop pentru a restabili puterea electrica și alimentarea cu apa in toata țara. Rusia a declanșat miercuri un baraj de rachete in Ucraina, ucigand 10 persoane, forțand inchiderea…

- Rachete si proiectile rusesti au lovit pozitii ucrainene in mai multe regiuni si luptele grele care se duc in Donetk, in est, nu au incetat, a afirmat, joi seara, Armata ucraineana, in timp ce fortele de ocupatie ale Moscovei au parut mai active, scrie Reuters. Infrastructura energetica a Ucrainei s-a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineața, transmit reprezentanții biroului președintelui Volodimir Zelenski. Capitala ucraineana Kiev a fost lovita de „drone kamikaze”, a declarat șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Andriy Yermak…