- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.

- Atacurile rusești de miercuri au afectat grav capitala Ucrainei. Aproape 80% din locuitorii Kievului au ramas fara apa și fara electricitate. In acest context, Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta