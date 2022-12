Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Rusia a afirmat ca spera ca un schimb de detinuti cu SUA, ce l-ar viza mai ales pe traficantul de arme rus Viktor Bout, va putea avea loc, transmit AFP si Reuters . ”Sper ca perspectiva (unui schimb) nu doar este de actualitate, ci se intareste, si ca va veni momentul in care vom obtine un acord…

- Americanii imping Romania spre razboi, daca analizam la rece ultimele acțiuni dinspre Casa Alba. Cea mai recenta decizie a SUA il va infuria pe Vladimir Putin, care ar putea sa se razbune taman pe țara noastra. Mai exact, SUA vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi seara, ca are informatii ca Iranul a trimis „un numar relativ mic” de militari in Crimeea, pentru a ajuta armata rusa in utilizarea dronelor de atac in Ucraina. Iranul a „trimis un numar relativ mic” de militari in regiunea Crimeea, anexata unilateral de Rusia…

- Noi atacuri cu drone au avut loc, luni seara, asupra Kievului, dupa ce dimineața, dronele kamikaze trimise de ruși au avariat mai multe cladiri și au ucis cel puțin patru persoane. Tot luni, forțele ruse au lovit infrastructura energetica din trei regiuni ucrainene, provocand intreruperi de curent electric…

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- Administratia Joe Biden a SUA a anuntat, marti seara, ca nu exista indicii ca presedintele rus, Vladimir Putin, ar pregati lansarea unui atac nuclear asupra Ucrainei, precizand ca Washingtonul va mentine vigilenta si ca nu vrea un conflict militar cu Moscova. „Nu am observat indicii, nimic care sa ne…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni vineri la Casa Alba cu familia jucatoarei de baschet Brittney Griner si cu cea a fostului militar Paul Whelan, ambii condamnați și aflați in detenție in Rusia. Washingtonul a propus Moscovei eliberarea celor doi in schimbul celebrului traficant de arme Viktor…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel