- Beth Van Schaack, un oficial din cadrul Departamentului de Stat de la Washington, a afirmat luni seara ca exista dovezi privind "crime de razboi sistemice" comise de trupele ruse in Ucraina, informeaza postul de televiziune CNN.

- Baschetbalista Brittney Griner a fost transferata la 4 noiembrie in afara regiunii Moscova, unde fusese retinuta de cateva luni, fara a fi precizata noua ei locatie. Joi, o sursa apropiata dosarului a anuntat, pentru Reuters, ca ea se afla acum intr-o colonie penitenciara din Mordovia. Autoritatile…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Pe baza marturiilor depuse de 88 de ucraineni, organizatia pentru drepturile omului Amnesty International apreciaza ca Rusia a comis probabil crime impotriva umanitatii prin deportarea fortata a civililor din Ucraina.

- ONU a vorbit pana in prezent de presupuse crime de razboi in Ucraina, dar anchetatori ai organizatiei au confirmat vineri ca astfel de atrocitati chiar au fost comise in aceasta tara dupa invazia rusa in februarie, relateaza France Presse. Comisia de ancheta a ONU cu privire la Ucraina a fost lansata…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, i-a recomandat șefului diplomației europene, Josep Borrell, sa acorde atenție crimelor regimului de la Kiev din Donbas, comise incepand din 2014 si abia apoi sa vorbeasca despre organizarea unui tribunal pentru criminalii de razboi. Astfel…

- Razboi in Ucraina, ziua 205. Parlamentului European a aprobat joi alocarea a 5 miliarde de euro de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, prima transa dintr-un total de 8 miliarde de euro. Germania a anuntat si ea un nou pachet de sprijin militar pentr