- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Pe baza marturiilor depuse de 88 de ucraineni, organizatia pentru drepturile omului Amnesty International declara ca Rusia a comis probabil crime impotriva umanitatii prin deportarea fortata a civililor din Ucraina, transmite AFP și Agerpres . ”Au fost despartiti copii de familii (…) cu incalcarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, la Praga, pozitia Romaniei privind independenta, integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei si continuarea sprijinului constant al tarii noastre, pe multiple planuri, inclusiv in pregatirea iernii, in contextul noilor escaladari generate de Federatia Rusa,…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- „Kremlinul a decis sa anexeze imediat teritoriile ucrainene”, arata jurnalistii publicatiei independente Meduza. Cu toate ca inițial amanase pe termen nedefinit organizarea acestor referendumuri de aderare, dupa ofensiva ucraineana, au fost deja stabilite alegeri pentru perioada 23-27 septembrie. Autoritatile…

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.