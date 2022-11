Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9.00 - Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk a raportat ca rusii au atacat raionul Nikopol de sambata seara pana duminica dumineata, scrie RBC, conform Rador.Potrivit oficialului, armata rusa a atacat de opt ori, folosind lansatoare de rachete multiple și artilerie grea. In comunitatea…

- Generalul australian Mick Ryan a explicat intr-o serie de mesaje pe twitter cum armata rusa pare sa fi pierdut inițiativa la toate nivelurile in Ucraina, in timp ce forțele armate ucrainene au acum posibilitatea de a le obliga sa efectueze retrageri tactice pe toate fronturile.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

