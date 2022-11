Război în Ucraina - Ziua 262 - Ucrainenii sărbătoresc după ce au recuperat Herson. Rușii s-au retras peste râul Nipru UPDATE 08:00 Ucrainenii n-au mila de rusi„Poti scapa, dar nu te poti ascunde”. Cu aceasta sentinta, Ministerul ucrainean al Apararii a postat un video pe profilul sau de Twitter in care doua BMD-uri rusesti sunt vazute mergand pe un drum de pamant in afara Hersonului. Unul dintre cele doua tancuri este lovit de o racheta antitanc ucraineana, iar ocupantii sai incearca sa evadeze refugiindu-se pe celalalt vehicul blindat. Dar precizia rachetelor de la Kiev nu lasa nicio cale de iesire si, cu o a doua lovitura, reduc la tacere si al doilea tanc.UPDATE 07:00 Rusii au furat tot ce-au prins din HersonUPDATE… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

