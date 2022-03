Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Europa trebuie sa fie pregatita sa se apere de atacuri nucleare, a avertizat un fost comandant NATO. Generalul Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem NATO, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești au demonstrat „o incredibila incompetența și o lipsa de profesionalism”,…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- Noi negocieri intre Rusia și Ucraina ar putea avea loc saptamana viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Va fi programata o intalnire, cea de-a patra runda de negocieri. Ar putea fi maine, poimaine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenția…

- Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase”, a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 8 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sambata seara o noua stare de asediu in oraș. Aceasta…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…