- Uniunea Europeana a adoptat un nou pachet de sanctiuni economice si individuale impotriva Rusiei, ca urmare a anexarii ilegale a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, indica un comunicat postat joi pe website-ului Consiliului UE. Pachetul de sanctiuni, al 8-lea adoptat de blocul…

- Vladimir Putin se va adresa vineri, 30 septembrie, Parlamentului reunit intr-o sesiune extraordinara și va anunța „aderarea” regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusa, relateaza agențiile de presa TASS și RIA Novosti, citand surse politice. „Avand in vedere rezultatele…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc marți, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, pentru punerea in pericol a centralei nucleare Zaporojie. Miercuri este programata o noua reuniune a Consiliului de Securitate, dedicata celor sase luni scurse de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-o convorbire la telefon, cu privire la riscul unei "catastrofe de anvergura" la Centrala Nucleara ucraineana Zaporijjea, anunta Moscova, in contextul in care instalatia a fost vizata de bombardamente de…

- Politicieni rusi au respins vineri cererile tarilor G7 ca Rusia sa restituie Ucrainei controlul centralei atomice de la Zaporojie, in timp ce vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a acuzat pe „sceleratii” de la Kiev ca doresc sa creeze un nou Cernobil. Fostul președinte…

- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…