- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 179. Ministerul rus al Apararii a acuzat Ucraina de otravirea unora dintre soldați in regiunea Zaporojie din sud-estul țarii. Ministerul a declarat ca mai mulți militari ruși au fost duși la un spital militar cu semne de otravire g

- Ucraina acuza Rusia ca folosește centrala nucleara Zaporojia ca scut pentru atacurile cu artilerie. Ucraina susține ca Rusia a lansat rachete asupra orașului Marhanets, aflat in apropierea centralei nucleare Zaporojie, ucigand cel puțin 13 persoane și ranind 10.

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

