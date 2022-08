Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a decis, joi, in cazul lui Evgheni Roizman, fostul primar din Ekaterinburg, arestat miercuri, dupa ce a folosit termenul "invazie" in legatura cu campania militara a Rusiei in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboiul din Ucraina se afla in cea de-a 165-a zi. Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra unei statii de transport in comun din orasul Mikolaiv. Atacul a avut loc in contextul unei vizite a presedintelui Volodimir Zelenski in orasul Ciornomorsk, la Marea Neagra. Pe de alta parte,…

- Razboiul din Ucraina se afla in cea de-a 165-a zi. Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra unei statii de transport in comun din orasul Mikolaiv. Atacul a avut loc in contextul unei vizite a presedintelui Volodimir Zelenski in orasul Ciornomorsk, la Marea Neagra. Pe de alta parte,…

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Moscova detine mii de prizonieri ucraineni si combatanti din multe tari ale lumii "care s au oferit ca voluntarildquo; pentru a apara Ucraina, a afirmat Zelenski. Ucraina poarta negocieri cu Rusia pentru eliberarea atat a combatantilor ucraineni, cat si a voluntarilor straini care sprijina Kievul in…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat marți speranța ca „o finalitate ar putea fi obținuta la sfarșitul anului” privind razboiul din Ucraina, dar „numai cu certitudinea ca Rusia nu poate și nu trebuie sa caștige”, potrivit CNN . „Sprijinul nostru pentru Ucraina și sancțiunile noastre impotriva…

- Moscova indeamna luptatorii ucraineni care se adapostesc in uzina Azot sa „depuna armele” și promite ca va deschide miercuri, 15 iunie, coridorul umanitar pentru civili. Rusia spune ca le-a oferit luptatorilor ucraineni adapostiți in uzina chimica Azot din orașul Severodonețk, din estul Ucrainei, șansa…